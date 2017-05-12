Все новости

12.05.17 / 05:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляция в Венесуэле поднялась до 92% к началу мая

В апреле этот показатель составлял 16,5%

инфляция венесуэла

Фото: republic.ru

Уровень инфляции в Венесуэле поднялся до 92,8% к началу мая 2017 года. Об этом стало известно накануне из доклада об индексе потребительских цен, который был подготовлен национальной ассамблеей Венесуэлы.

При этом в апреле этот показатель составлял порядка 16.5%. Член парламентского комитета по финансам Анхель Альварадо утверждает, что антиправительственные демонстрации, которые в настоящее время проходят в стране, связаны, в том числе, с проблемами в экономике.

Напомним, с конца марта в Венесуэле продолжаются антиправительственные манифестации. Протестующие выступают против поправок в Конституцию страны, согласно которым парламент лишился законодательных прав, и за отставку действующего президента Николаса Мадуро. По последним данным, в ходе акций протеста погибло 37 человек. Число пострадавших с начала манифестаций составляет около тысячи жителей.

По материалам: el-nacional.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.