Инфляция в Венесуэле поднялась до 92% к началу мая В апреле этот показатель составлял 16,5%

Уровень инфляции в Венесуэле поднялся до 92,8% к началу мая 2017 года. Об этом стало известно накануне из доклада об индексе потребительских цен, который был подготовлен национальной ассамблеей Венесуэлы.

При этом в апреле этот показатель составлял порядка 16.5%. Член парламентского комитета по финансам Анхель Альварадо утверждает, что антиправительственные демонстрации, которые в настоящее время проходят в стране, связаны, в том числе, с проблемами в экономике.

Напомним, с конца марта в Венесуэле продолжаются антиправительственные манифестации. Протестующие выступают против поправок в Конституцию страны, согласно которым парламент лишился законодательных прав, и за отставку действующего президента Николаса Мадуро. По последним данным, в ходе акций протеста погибло 37 человек. Число пострадавших с начала манифестаций составляет около тысячи жителей.