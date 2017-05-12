Концерн Grundfos отчитался о росте операционной прибыли на 25% В компании рассказали о сложностях на российском рынке

Концерн Grundfos, занимающийся производством насосного оборудования, за 2016 год увеличил операционную прибыль на 25%. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Чистый оборот концерна в прошлом году составил 24,7 млрд датских крон, а прибыль без вычета налогов составила 2,2 млрд датских крон.

За счет роста продаж во втором полугодии компания увеличила годовой оборот на 0,5% в местных валютах. Показатели операционной прибыли в 2016 году выросли на 25% по сравнению с 2015 годом.

В компании рассказали о росте продаж в Германии, Китае, Великобритании и в других европейских и азиатских странах. «Тем не менее, Россия и страны Ближнего Востока продолжают испытывать некоторые затруднения, обусловленные низкими ценами на нефть и финансовой нестабильностью», — отметили в Grundfos.