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12.05.17 / 13:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Концерн Grundfos отчитался о росте операционной прибыли на 25%

В компании рассказали о сложностях на российском рынке

grundfosКонцерн Grundfos, занимающийся производством насосного оборудования, за 2016 год увеличил операционную прибыль на 25%. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Чистый оборот концерна в прошлом году составил 24,7 млрд датских крон, а прибыль без вычета налогов составила 2,2 млрд датских крон.

За счет роста продаж во втором полугодии компания увеличила годовой оборот на 0,5% в местных валютах. Показатели операционной прибыли в 2016 году выросли на 25% по сравнению с 2015 годом.

В компании рассказали о росте продаж в Германии, Китае, Великобритании и в других европейских и азиатских странах. «Тем не менее, Россия и страны Ближнего Востока продолжают испытывать некоторые затруднения, обусловленные низкими ценами на нефть и финансовой нестабильностью», — отметили в Grundfos.

 

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