«Мегафон» подвергся кибератаке Но она не сказалась на качестве связи

Оператор связи «Мегафон» подвергся хакерской атаке. Об этом в пятницу сообщил директор по связям с общественностью компании Петр Лидов.

По его словам, атака выглядит похоже на ту, что была организована ранее в Великобритании – компьютеры шифровались и просили выкуп. На качестве связи инцидент не отразился, однако сказался на обслуживании клиентов: из-за того, что компьютеры были отключены из соображений безопасности, операторы не могли зайти в аккаунты пользователей.

В настоящее время работа колл-центров восстановлена. Ранее в пятницу хакеры атаковали серверы медицинских учреждений Великобритании и потребовали выкуп за разблокировку системы. СМИ также сообщили о подобной атаке на СК и МВД России. Однако официальные представители ведомств опровергли эту информацию.