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12.05.17 / 20:30 Новости / Общество / Россия и мир

СК и МВД подверглись хакерской атаке

Хакеры требуют выкуп за разблокировку системы

Фото vistanews.ru

Фото vistanews.ru

Хакеры атаковали внутренние сети СК и МВД. Об этом пишет в пятницу «Газета.ру» со ссылкой на источники в ведомствах.

«Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске», — цитирует издание своего собеседника. Позднее о хакерской атаке сообщила «Медиазона» со ссылкой на собственные источники в МВД.

Сообщается, что злоумышленники требуют выкуп. Речь идет о сумме, которая эквивалентна $300 в биткоинах.

Напомним, ранее в пятницу стало известно о машстабной хакерской атаке в Великобритании. Киберпреступники атаковали серверы больниц и потребовали выкуп. Системы заблокированы во многих районах королевства.

 

По материалам: gazeta.ru
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