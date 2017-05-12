СК и МВД подверглись хакерской атаке Хакеры требуют выкуп за разблокировку системы

Хакеры атаковали внутренние сети СК и МВД. Об этом пишет в пятницу «Газета.ру» со ссылкой на источники в ведомствах.

«Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске», — цитирует издание своего собеседника. Позднее о хакерской атаке сообщила «Медиазона» со ссылкой на собственные источники в МВД.

Сообщается, что злоумышленники требуют выкуп. Речь идет о сумме, которая эквивалентна $300 в биткоинах.

Напомним, ранее в пятницу стало известно о машстабной хакерской атаке в Великобритании. Киберпреступники атаковали серверы больниц и потребовали выкуп. Системы заблокированы во многих районах королевства.