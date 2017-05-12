Подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге Эрматов арестован До 10 июля

Мухаммадюсуп Эрматов, предполагаемый пособник исполнителя теракта в петербургском метро, арестован на срок до 10 июля. Заседание прошло в Басманном суде Москвы в пятницу.

Судья Юлия Сафина заявила, что удовлетворяет ходатайство следственных органов о заключении Эрматова под стражу. Адвокат попросил не арестовывать его, сославшись на отсутствие доказательств причастности подзащитного к теракту. Обвинения он назвал «вбросом в политическое поле».

Защитник отметил, что Эрматов снимает квартиру с другими людьми, поэтому нет доказательств, что бомба принадлежит именно ему. Также он предположил, что его подзащитного при задержании избили.

Напомним, Эрматов был задержан накануне в Москве. Его подозревают в терроризме (часть 3 статьи 205 УКРФ ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (статья 221.1 УКРФ).

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. В результате взрыва бомбы в вагоне погибли 15 человек, включая террориста-смертника.