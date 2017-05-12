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12.05.17 / 11:58 Новости / Россия и мир

«Яндекс.Браузер» будет предупреждать о перехвате зашифрованных данных

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Яндекс.Браузер

Фото rosgsm.ru

«Яндекс.Браузер» будет предупреждать пользователей о перехвате зашифрованных данных. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Браузер будет предупреждать пользователя в том случае, если злоумышленники попытаются перехватить пароли, платежные данные или другую информацию пользователя, которая передается по протоколу HTTPS. Для борьбы с такими действиями «Яндекс.Браузер» будет проводить дополнительную проверку сертификатов, которые ОС компьютера сочтет надёжными.

Для этого браузер использует данные производителей разных ОС. Если надёжность сертификата не подтвердится, пользователь получит сообщение о перехвате трафика. Функция предупреждений о перехвате данных доступна для версии браузера для Windows. Этот механизм защиты стал частью технологии Protect.

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