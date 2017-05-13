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13.05.17 / 11:52 Новости / Политика / Россия и мир

Де Мистура отметил роль России и США в сирийском урегулировании

Он надеется, что стороны придут к компромиссу

Стеффан де МистураНедавние контакты участников переговорного процесса, в частности, России и США, приблизили урегулирование сирийского конфликта. Такое мнение высказал в субботу специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Де Мистура подчеркнул, что американцы перестали быть наблюдателями и стали полноценными участниками переговорного процесса. «На этот раз прогресса можно достичь хотя бы потому, что переговоры ведутся на самом высоком уровне с непосредственным участием лидеров (России, Турции, США) (Владимира) Путина, (Тайипа) Эрдогана, (Дональда) Трампа», — добавил он.

Спецпосланник выразил надежду на достижение Москвой и Вашингтоном компромисса. Он напомнил о том, что все стороны переговоров должны сосредоточиться на перемирии.

Напомним, накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует любой вклад американской стороны в реализацию меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Он предположил, что представители США могут в данном случае выступать в роли наблюдателей.

 

По материалам: corriere.it
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