Де Мистура отметил роль России и США в сирийском урегулировании Он надеется, что стороны придут к компромиссу

Недавние контакты участников переговорного процесса, в частности, России и США, приблизили урегулирование сирийского конфликта. Такое мнение высказал в субботу специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Де Мистура подчеркнул, что американцы перестали быть наблюдателями и стали полноценными участниками переговорного процесса. «На этот раз прогресса можно достичь хотя бы потому, что переговоры ведутся на самом высоком уровне с непосредственным участием лидеров (России, Турции, США) (Владимира) Путина, (Тайипа) Эрдогана, (Дональда) Трампа», — добавил он.

Спецпосланник выразил надежду на достижение Москвой и Вашингтоном компромисса. Он напомнил о том, что все стороны переговоров должны сосредоточиться на перемирии.

Напомним, накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует любой вклад американской стороны в реализацию меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Он предположил, что представители США могут в данном случае выступать в роли наблюдателей.