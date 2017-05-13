Microsoft обновила Windows XP, Windows 8 после массовых хакерских атак Эти версии уже не поддерживаются

Корпорация Microsoft из-за массовых кибератак выпустила обновления для систем, поддержка которых была прекращена. Об этом в субботу сообщила представитель компании в России Кристина Давыдова.

Речь идет о Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003. По словам Давыдовой, пользователи, которые установили обновления и бесплатный антивирус могут не беспокоиться о безопасности. Она пояснила, что в корпорации решили таким образом защитить бизнес своих пользователей.

Напомним, обновление для более поздних версий операционной системы было выпущено в марте. Оно затрагивает уязвимость, которую киберпреступники использовали накануне для проникновения в системы.

Всего 12 мая было зафиксировано 75 тыс. атак в 99 странах. В России хакеры атаковали «Мегафон», МВД и РЖД. В Минздраве и ЦБ также сообщили об атаках, которые были отражены.