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13.05.17 / 13:35 Новости / Общество / Россия и мир

Microsoft обновила Windows XP, Windows 8 после массовых хакерских атак

Эти версии уже не поддерживаются

MicrosoftКорпорация Microsoft из-за массовых кибератак выпустила обновления для систем, поддержка которых была прекращена. Об этом в субботу сообщила представитель компании в России Кристина Давыдова.

Речь идет о Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003. По словам Давыдовой, пользователи, которые установили обновления и бесплатный антивирус могут не беспокоиться о безопасности. Она пояснила, что в корпорации решили таким образом защитить бизнес своих пользователей.

Напомним, обновление для более поздних версий операционной системы было выпущено в марте. Оно затрагивает уязвимость, которую киберпреступники использовали накануне для проникновения в системы.

Всего 12 мая было зафиксировано 75 тыс. атак в 99 странах. В России хакеры атаковали «Мегафон», МВД и РЖД. В Минздраве и ЦБ также сообщили об атаках, которые были отражены.

По материалам: interfax.ru
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