В Греции поезд сошел с рельсов и врезался в жилой дом Есть пострадавшие

Пассажирский поезд «Афины — Салоники» сошел с рельсов, при этом локомотив врезался в жилой дом. Об этом накануне сообщил источник знакомый с ситуацией.

По данным телеканала Skai, инцидент произошел недалеко от Салоников. По предварительной информации, в поезде находилось порядка 100 человек. В настоящий момент на месте аварии работают пожарные и спасатели. По информации телеканала, в результате аварии есть раненные, однако их количество остается известным.

Двумя неделями ранее аналогичный случай произошел в Германии. Тогда с рельсов сошли три вагона поезда Дюссельдорф — Берлин. В результате аварии легкие травмы получили двое пассажиров. По данным органов безопаности страны, причиной инцидента стала ошибка машиниста.