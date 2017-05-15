Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне РТС 1101,03; ММВБ 1995,6

Торги понедельника на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс РТС составил 1101,03 пункта, индекс ММВБ 1995,6 пункта.

Спустя несколько минут после начала работы биржи индексы продолжают расти. ММВБ набирает дополнительные 0,5%, РТС – 1,6%.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отметил, что нефть подорожала на новостях о намерениях России и Саудовской Аравии продлевать соглашение о заморозке нефти. Также страны будут призывать других участников соглашения поддержать это решение. Продление соглашения планируют до конца марта 2018 года. Аналитик ожидает ослабления по доллару до 56,75 рубля, по евро – до 62,04 рубля.