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15.05.17 / 10:07 Новости / Россия и мир / Финансы

Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне

РТС 1101,03; ММВБ 1995,6

Биржа

Коллаж АБН

Торги понедельника на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс РТС составил 1101,03 пункта, индекс ММВБ 1995,6 пункта.

Спустя несколько минут после начала работы биржи индексы продолжают расти. ММВБ набирает дополнительные 0,5%, РТС – 1,6%.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отметил, что нефть подорожала на новостях о намерениях России и Саудовской Аравии продлевать соглашение о заморозке нефти. Также страны будут призывать других участников соглашения поддержать это решение. Продление соглашения планируют до конца марта 2018 года. Аналитик ожидает ослабления по доллару до 56,75 рубля, по евро – до 62,04 рубля.

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