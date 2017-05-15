«Газпром» намерен строить ТЭС и ПХГ в Китае Технологические решения создания и эксплуатации объектов разработает российская сторона

«Газпром» и CNPC намерены вместе развивать на территории КНР отрасли подземного хранения газа, электроэнергетики и автодорожной инфраструктуры. Об этом по итогам встречи глав компаний в понедельник в Пекине сообщает российская газовая корпорация.

Стороны договорились о предпроектных исследованиях по созданию подземных хранилищ газа. Исполнителями по контрактам выступают «Газпром ВНИИГАЗ» и «Газпром геотехнологии». «Газпром», CNPC и China Huaneng Group также намерены приступить к проектированию строительства тепловых электростанций. «Российские автомобильные дороги» и China Communications Construction Company Ltd рассчитывают вместе развивать автодорожную инфраструктуру на маршруте «Европа — Западный Китай».

«Газпром» планирует подписать условия поставки газа из России в Китай по «восточному» маршруту до конца текущего года. «Работы идут по графику, — отметили накануне в компании. — Построено свыше 700 км линейной части газопровода «Сила Сибири».