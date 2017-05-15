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15.05.17 / 16:42 Новости / Россия и мир / Экономика

В Китае госпитализировали главу РЖД

Он был на форуме «Один пояс – один путь»

РЖДПрезидента «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозерова госпитализировали в Китае. Об этом в железнодорожной компании рассказали в понедельник.

Врачи подозревают у Белозерова аппендицит, сказали РИА Новости в компании. В Китае глава РЖД принимал участие в форуме «Один пояс – один путь», который проходил в Пекине.

На этом же форуме выступал президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявил, что все еще «не время» говорить о его участии в выборах президента в 2018 году. Также на форуме выступали генсек ООН Антониу Гутерриш, главы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Белозеров пришел в компанию на замену Владимиру Якунину. Олег Белозеров пришел в РЖД в августе 2015 года сразу на руководящий пост. До этого он работал в Минтрансе.

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