В Китае госпитализировали главу РЖД Он был на форуме «Один пояс – один путь»

Президента «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозерова госпитализировали в Китае. Об этом в железнодорожной компании рассказали в понедельник.

Врачи подозревают у Белозерова аппендицит, сказали РИА Новости в компании. В Китае глава РЖД принимал участие в форуме «Один пояс – один путь», который проходил в Пекине.

На этом же форуме выступал президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявил, что все еще «не время» говорить о его участии в выборах президента в 2018 году. Также на форуме выступали генсек ООН Антониу Гутерриш, главы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Белозеров пришел в компанию на замену Владимиру Якунину. Олег Белозеров пришел в РЖД в августе 2015 года сразу на руководящий пост. До этого он работал в Минтрансе.