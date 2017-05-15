Путин, Франция, Медведев. Итоги понедельника

Путин заявил, что еще не время отвечать на вопрос о его участии в выборах. Президентские выборы, между тем, назначены на март следующего года, а предвыборная кампания начнется в декабре.
Прокуратура вернула запрос о «недвижимости Медведева» отправителю. В ведомстве назвали запрос «ошибочно направленным» и вернули его депутату Госдумы от КПРВ Валерию Рашкину.
Начальник московского метро ушел в отставку. Дмитрий Пегов стал вице-президентом РЖД. Его пост в «Московском метрополитене» занял Виктор Козловский.
Главу РЖД госпитализировали в Китае. Олег Белозеров принимал участие в форуме «Один пояс — один путь» в КНР. Врачи подозревают у Белозерова аппендицит.
Республиканец Эдуард Филипп стал новым премьер-министром Франции. Его назначил главой совета министров президент страны Эммануэль Макрон. Таким образом он стал первым с 1945 года президентом Франции, который назначил главу правительства из другой партии.
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