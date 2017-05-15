Все новости

15.05.17 / 21:15 Новости / Россия и мир

Путин, Франция, Медведев. Итоги понедельника

Понедельник стал днем новостей о политиках и главах предприятий. Путин сказал, что еще не время отвечать на вопрос о его участии в выборах, прокуратура вернула Рашкину запрос о недвижимости Медведева, начальник метро Москвы ушел в отставку, в Китае госпитализировали главу РЖД, а во Франции назначили нового премьер-министра.итоги 1505

Путин заявил, что еще не время отвечать на вопрос о его участии в выборах. Президентские выборы, между тем, назначены на март следующего года, а предвыборная кампания начнется в декабре.

Прокуратура вернула запрос о «недвижимости Медведева» отправителю. В ведомстве назвали запрос «ошибочно направленным» и вернули его депутату Госдумы от КПРВ Валерию Рашкину.

Начальник московского метро ушел в отставку.  Дмитрий Пегов стал вице-президентом РЖД. Его пост в «Московском метрополитене» занял Виктор Козловский.

Главу РЖД госпитализировали в Китае. Олег Белозеров принимал участие в форуме «Один пояс — один путь» в КНР. Врачи подозревают у Белозерова аппендицит.

Республиканец Эдуард Филипп стал новым премьер-министром Франции. Его назначил главой совета министров президент страны Эммануэль Макрон. Таким образом он стал первым с 1945 года президентом Франции, который назначил главу правительства из другой партии.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,121 seconds.