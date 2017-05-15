Qiwi купила акселератор стартапов inspiRUSSIA Сумма сделки не раскрывается

Qiwi купила акселератор стартапов inspiRUSSIA, ранее принадлежащий венчурному фонду Life.SREDA. Об этом в компании рассказали в понедельник.

После приобретения стартапа компания получила статус резидента «Иннополиса». Стартап поможет Qiwi развивать направления «банк-как-услуга».

inspiRUSSIA основана фондом Life.SREDA и «Татфондбанком». inspiRUSSIA занимается развитием стартапов по направлениям блокчейн, big data, безопасность, искусственный интеллект и другим. Бюджет акселератора рассчитан на спонсирование 20 проектов в год. Финтех-акселератор запустился в 2016 году.