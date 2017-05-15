Все новости

15.05.17 / 17:59 Новости / Россия и мир

Qiwi купила акселератор стартапов inspiRUSSIA

Сумма сделки не раскрывается

Qiwi купилаQiwi купила акселератор стартапов inspiRUSSIA, ранее принадлежащий венчурному фонду Life.SREDA. Об этом в компании рассказали в понедельник.

После приобретения стартапа компания получила статус резидента «Иннополиса». Стартап поможет Qiwi развивать направления «банк-как-услуга».

inspiRUSSIA основана фондом Life.SREDA и «Татфондбанком». inspiRUSSIA занимается развитием стартапов по направлениям блокчейн, big data, безопасность, искусственный интеллект и другим. Бюджет акселератора рассчитан на спонсирование 20 проектов в год. Финтех-акселератор запустился в 2016 году.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.