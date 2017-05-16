ФАС предложила обнулить субсидии для ФПК на перевозки в плацкартных и общих вагонах — СМИ Несмотря на расхождение в 12,6 млрд рублей между плановым доходом и валовой выручкой

Федеральная антимонопольная служба предложила обнулить субсидии для дочерней компании «Российских железных дорог» «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) на возмещение недополученных доходов при перевозке в плацкартных и общих вагонах. Об этом стало известно во вторник.

По данным «Коммерсанта», разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах и доходами от таких перевозок в 2017-2018 годах в ФАС предлагают свести к нулю. Прогнозный уровень экономически обоснованного тарифа для ФПК в 2016 году устанавливался на 18,3% и 32,2% выше цены билета для «плацкарта» и общего вагона соответственно.

Издание отмечает, что что в новом проекте приказа разница нулевая. ФАС считает, что компании не нужны субсидии, несмотря на расхождение в 12,6 млрд рублей между плановым доходом в 97,9 млрд рублей и валовой выручки в 110,5 млрд рублей в текущем году. В ведомстве добавили, что обсуждение инициативы не завершено.

В прошлом году превышение экономически обоснованного тарифа над фактическим для ФПК утвердили на 18,4% для плацкартных и на 61,6% для общих вагонов. Для «Железных дорог Якутии» показатель составлял 340,2% и 599,2% соответственно.