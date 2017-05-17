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17.05.17 / 16:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты обнаружили несанкционированную свалку в Шушарах

На площадке застройщика «Дальпитерстрой»

wg0Yhe99ibQАктивисты межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» обнаружили несанкционированную свалку в поселке Шушары. Об этом они сообщили накануне.

На свалку в конце Пушкинской улицы пожаловались местные жители. Они сообщили, что мусор неоднократно горел, тушить его приезжали пожарные.

«Зеленый фронт» обнаружил в Шушарах свалку строительного и бытового мусора. Активисты заметили на этой территории работы, «которые можно охарактеризовать как сортировка мусора». Один из находившихся на свалке людей сообщил, что занимается уборкой добровольно. На месте была также спецтехника и грузовые машины.

Эко-активисты отметили, что данный участок выделен под строительство жилого дома. Поэтому незаконную свалку мог организовать местный застройщик.

Как сообщили в гражданском объединении «Гражданин Пушкин», свалка принадлежит строительной компании «Дальпитерстрой». Ее комментарий АБН получить не удалось.

Отметим, ранее жители Шушар жаловались на другую свалку «Дальпитерстроя». Вскоре мусор «переехал» на территорию компании ФСК «Лидер».

Этот застройщик якобы незаконно организовал свалку на территории «Дальпитерстроя», пояснили в компании. Теперь ФСК «Лидер» грозит штраф в размере 100-300 тыс. рублей.

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