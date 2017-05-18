В 2016 году клиенты Сбербанка потратили на 40% больше Банк стремится "уйти от наличных денег"

В 2016 году клиенты Сбербанка совершили покупок на 5,8 трлн рублей, оплачивая их офлайн и онлайн. Об этом в банке сообщили в четверг.

В прошлом году этот показатель вырос на 40% по сравнению с 2015 годом. Доля безналичного оборота без учета переводов между своими счетами увеличилась на 9% до 53%.

Число интернет-магазинов, находящихся на эквайринговом обслуживании Сбербанка, выросло в 3,5 раза и достигло 12 тыс. За 2016 год банк обеспечил 115 миллионов покупок в интернет-магазинах.

Более 1 млн клиентов Сбербанка привязали свои карты к Apple Pay и Samsung Pay. С их помощью они совершили 13 млн транзакций.

Напомним, в апреле Сбербанк стал первым российским банком, получившим сертификацию Apple. Оплачивать покупки можно касанием пальцем Touch ID.