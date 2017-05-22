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22.05.17 / 12:04 Новости / Политика / Россия и мир

Маккейн предложил не пускать Лаврова в Овальный кабинет

А также назвал его «марионеткой бандита и убийцы»

Джон Маккейн, фото Госдепартамента СШААмериканский сенатор Джон Маккейн предложил не пускать главу МИД России Сергея Лаврова в Овальный кабинет. Об этом он заявил в понедельник.

Выступая на передаче Fox News Sunday, Маккейн сказал, что Лавров – «марионетка бандита и убийцы», а также «пропагандист и приспешник». Так Маккейн высказался о встрече Лаврова и Трампа в США.

Напомним, встреча прошла 10 мая. Также на ней был посол РФ в США Сергей Кисляк. Во время этого мероприятия Трамп сообщил Лаврову о том, что уволил директора ФБР Джеймса Коми. Также он сообщил информацию, которую американские СМИ сочли секретной. Позже стало известно, что речь шла о террористических угрозах в адрес США.

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