Сбербанк направит на дивиденды за 2016 год около 135 млрд рублей По 6 рублей на акцию

Сбербанк выплатит дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. Об итогах годового собрания акционеров в банке сообщили в пятницу.

Таким образом, размер дивидендов составит 25% от годовой прибыли по МСФО. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 14 июня.

Годом ранее банк направил на двивиденды около 44,5 млрд рублей (20% чистой прибыли по МСФО). Дивиденды на одну акцию составили 1,97 рубля.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года составила 541,9 млрд рублей. Показатель вырос в 2,4 раза по сравнению с показателем за 2015 год.