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03.06.17 / 21:05 Новости / Общество / Россия и мир

Лауреатом «Национального бестселлера» стала Анна Козлова

Роман о шизофрении

бестселерЛауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» стала писательница Анна Козлова. Финальная церемония состоялась в субботу, передает корреспондент АБН.

Вместе с Козловой на $1 млн претендовали писатели Елена Долгопят, Сергей Беляков, Александр Бренер, Андрей Рубанов, Андрей Филимонов и Фигль-Мигль (Екатерина Чеботарева). Победитель делит сумму премии с номинатором в соотношении 9:1.

Роман Анны Козловой называется «F20». Он повествует о жизни двух девочек, страдающих от шизофрении.

Напомним, в длинном списке премии было более 50 произведений. Короткий список формирует Большое жюри, в которое входят филологи, критики, искусствоведы. Из короткого списка победителя выбрало Малое жюри. В его составе — победитель прошлого года, писатель Леонид Юзефович, музыкант Баста, актриса Анна Ковальчук, режиссёр Борис Хлебников, композитор Настасья Хрущева, архитектор Сергей Чобан, почётный председатель Малого жюри — Константин Эрнст. Премия вручается только тому автору, который пришёл на церемонию награждения. За всю историю премии её получали такие писатели, как Захар Прилепин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Эдуард Лимонов, Александр Прохоров, Михаил Шишкин, Александр Гаррос, Александр Терехов, Сергей Носов, Илья Бояшов.

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