Бизнес-омбудсмен по Петербургу заявил о незаконности ареста погибшего в СИЗО предпринимателя Валерию Пшеничному должны были избрать другую меру пресечения

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов попросил прокурора города проверить законность ареста предпринимателя Валерия Пшеничного, погибшего в СИЗО №4. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, попавшем в распоряжение СМИ.

Как передает издание «Новости малого бизнеса», суд, по мнению бизнес-омбудсмена, нарушил закон, заключив предпринимателя под стражу, что и стало причиной его гибели при неясных обстоятельствах. Абросимов напомнил, что по статусу и роду деятельности Пшеничный соответствовал критериям, изложенным в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 об особенностях уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности и от 19 декабря 2013 о мерах пресечения. Опираясь на эти документы, бизнес-омбудсмен утверждает, что в отношении Пшеничного не могла быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действия следственных органов, настоявших на аресте, Абросимов называет «сомнительными» с точки зрения обоснованности. Он просит прокурора города дать оценку этим действиям, а также бездействию сотрудников СИЗО и взять на личный контроль проверку по этим фактам.

Напомним, генеральный директор фирмы «Новит-Про» Валерий Пшеничный был обвинен в завышении стоимости госконтракта Минобороны на разработку 3D-модели подводных лодок проекта «Варшавянка». По оценкам следствия, ущерб составил 100 млн рублей. Бизнесмена арестовали. В начале февраля его тело нашли в камере СИЗО №4. При этом, как писали СМИ, незадолго до его смерти из камеры вывели всех остальных заключенных. В дальнейшем в руки журналистов «Новой газеты в Петербурге» попали результаты судебно-медицинской экспертизы, которые может указывать на то, что бизнесмена перед смертью подвергли пыткам. В УФСИН по Петербургу и Ленобласти изложенные в СМИ факты назвали «непроверенной информацией из неофициальных источников». Однако центральный аппарат ведомства объявил о начале служебной проверки. Разобраться в произошедшем пообещал и уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.