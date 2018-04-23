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23.04.18 / 12:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Вишневский потребовал у Шойгу предать огласке проект реконструкции Адмиралтейства

Работы уже начались

АдмиралтействоДепутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу предать огласке и публичному обсуждению проект реконструкции Адмиралтейства. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях в понедельник.

В тексте обращения говорится, что в здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения, идут работы по приспособлению здания для современного использования и работы Главного штаба Военно-морского флота. При этом проект не обсуждался Советом по культурному наследию при Правительстве города, и неизвестен экспертам и градозащитникам. Доступ в здание, принадлежащее Минобороны РФ для последних закрыт.

Депутат попросил министра обеспечить экспертам допуск в здание. А также вынести проект на обсуждение Совета по культурному наследию при Правительстве Санкт-Петербурга.

Напомним, концепцию реконструкции Адмиралтейства представили еще в 2014 году. Архитекторы предложили накрыть двор здания стеклянным куполом, а между корпусами устроить перекидные мосты. Кроме того, Адмиралтейству решили вернуть собор. При этом часть пространств Адмиралтейства предполагалось сделать доступным для горожан.

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