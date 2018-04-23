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23.04.18 / 13:51 Новости / Россия и мир

Кудрин: курс рубля не восстановится в ближайшие месяцы

На него влияют санкции

Рубль фото с сайта jpgazeta.ruВ ближайшее время курс рубля не вернется к тем значениям, которые были до введения новых санкций США. Такое мнение в понедельник высказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в эфире телеканала НТВ.

По его словам, западные инвесторы переоценили политические риски в отношении вложений в Россию. Он отметил, что уменьшение этих лимитов – «фундаментальный показатель», поэтому рубль до конца не сможет восстановиться. Между тем, Кудрин отметил, что цена на нефть поддерживает рубль, и пока она будет высокой, рубль «не будет таким уж слабым».

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских компаний и бизнесменов в начале апреля. После этого рубль обвалился: на открытии торгов Московской биржи 11 апреля евро превысил 80 рублей, а курс доллара — 64 рубля. После того, как президент США Дональд Трамп отложил введение новых ограничений, рубль начал постепенно укрепляться.

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