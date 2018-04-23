Доля SUV в продажах китайских марок в России составила почти 84% Многие производители делают ставку на этот сегмент

По итогам I квартала 2018 года, доля кроссоверов и внедорожников (SUV) от общего объема продаж китайских марок в России составила 83,8%. Об этом в понедельник передает «Автостат».

Агентство отмечает, что многие китайские производители делают ставку на этот сегмент – доля кроссоверов и внедорожников у них составляет около 70%. При этом, например, у производителей Changan, Chery, Haval вся модельная линейка относится к сегменту SUV.

По данным «Автостата», доля SUV в продажах китайских марок на российском рынке растет последние несколько лет. Так, в 2011 году она составляла 29,2%.

Добавим, по итогам девяти месяцев 2017 года, доля автомобилей сегмента SUV в России составила 40,8%. Такая же доля была у авто B-класса. Тогда аналитики «Автостата» отмечали, что к концу 2017 года перевес может быть в пользу кроссоверов и внедорожников.