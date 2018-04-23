Все новости

23.04.18 / 12:36 Новости / Россия и мир

Доля SUV в продажах китайских марок в России составила почти 84%

Многие производители делают ставку на этот сегмент

renaultПо итогам I квартала 2018 года, доля кроссоверов и внедорожников (SUV) от общего объема продаж китайских марок в России составила 83,8%. Об этом в понедельник передает «Автостат».

Агентство отмечает, что многие китайские производители делают ставку на этот сегмент – доля кроссоверов и внедорожников у них составляет около 70%. При этом, например, у производителей Changan, Chery, Haval вся модельная линейка относится к сегменту SUV.

По данным «Автостата», доля SUV в продажах китайских марок на российском рынке растет последние несколько лет. Так, в 2011 году она составляла 29,2%.

Добавим, по итогам девяти месяцев 2017 года, доля автомобилей сегмента SUV в России составила 40,8%. Такая же доля была у авто B-класса. Тогда аналитики «Автостата» отмечали, что к концу 2017 года перевес может быть в пользу кроссоверов и внедорожников.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

115 SQL queries done. Page generation took 0,157 seconds.