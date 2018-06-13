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13.06.18 / 09:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы заметили в небе над городом «серебристые» облака

Стали объяснять друг другу, как они называются

Фото vk.com/spb_today

Фото vk.com/spb_today

Петербуржцы заметили в небе над городом «серебристые» облака. Сообщение об этом появилось в ночь со вторника на среду в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи начали комментировать фото облаков. Некоторые написали, что такие облака указывают на скорое ухудшение погоды. «Холодно будет. Ветрено», — отметил пользователь Павел Степанов.

Пользователь Аня Овчинникова объяснила, что серебристые облака – это особые мезосферные облака, а не тропосферные. Мезосферные облака выглядят на фоне зари светлыми, а не темными. Пользователь Варвара Андрейчук заявила, что такие облака называются «асператус», то есть облака представляют собой выраженные волнистые структуры.

Отметим, в среду в Петербурге ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 15-17 градусов. Такие данные предоставили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

 

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Реплики

  1. Лимон 13.06.2018 at 10:14 - Reply

    Безумно понравилась фраза «В ночь со вторника на четверг», просто шедевр.

    • Елена Васильева 13.06.2018 at 10:28

      Спасибо, я старалась.

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