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22.06.18 / 21:04 Новости / Россия и мир / Экономика

ОПЕК, падение акций и рокировки. Итоги пятницы

Mail.Ru Group решила инвестировать в такси «Везет», а в это время санкции МТС и «Системы» начали падать. «Магнит» и «Пятерочка» назначили новых гендиректоров. Саудовская Аравия и Россия хотят создать альтернативу ОПЕК, которая решила увеличить квоту по добыче нефти.

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Mail.Ru Group может получить долю в агрегаторе такси «Везет». Компании заключили соглашение о конвертируемом займе.

Акции «Системы» и МТС падают на фоне новостей о возможных санкциях против Евтушенкова. Потери обеих компаний составили около 10%.

Ольга Наумова сменила Хачатура Помбухчана на посту гендиректора «Магнита». Она вступила в должность в пятницу, ранее Наумова была генеральным директором «Пятерочки».

Гендиректором «Пятерочки» назначен бывший топ-менеджер «Магнита» Сергей Гончаров. Организация сообщила об этом в пятницу.

СМИ: РФ и Саудовская Аравия собираются создать альтернативу ОПЕК. Россия и Саудовская Аравия станут ее лидерами.

Страны ОПЕК решили увеличить квоту по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки — СМИ. Реальный рост добычи составит 600 тыс. баррелей в сутки.

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