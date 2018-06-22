ОПЕК, падение акций и рокировки. Итоги пятницы

Mail.Ru Group решила инвестировать в такси «Везет», а в это время санкции МТС и «Системы» начали падать. «Магнит» и «Пятерочка» назначили новых гендиректоров. Саудовская Аравия и Россия хотят создать альтернативу ОПЕК, которая решила увеличить квоту по добыче нефти.
Mail.Ru Group может получить долю в агрегаторе такси «Везет». Компании заключили соглашение о конвертируемом займе.
Акции «Системы» и МТС падают на фоне новостей о возможных санкциях против Евтушенкова. Потери обеих компаний составили около 10%.
Ольга Наумова сменила Хачатура Помбухчана на посту гендиректора «Магнита». Она вступила в должность в пятницу, ранее Наумова была генеральным директором «Пятерочки».
Гендиректором «Пятерочки» назначен бывший топ-менеджер «Магнита» Сергей Гончаров. Организация сообщила об этом в пятницу.
СМИ: РФ и Саудовская Аравия собираются создать альтернативу ОПЕК. Россия и Саудовская Аравия станут ее лидерами.
Страны ОПЕК решили увеличить квоту по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки — СМИ. Реальный рост добычи составит 600 тыс. баррелей в сутки.
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