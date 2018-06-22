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22.06.18 / 20:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Стадион «Санкт-Петербург» в пятницу посетили более 64 тыс. зрителей

На игре Бразилия – Коста-Рика

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Фото АБН

Фото АБН

Стадион «Санкт-Петербург» в пятницу посетили более 64 тыс. зрителей. Об этом сообщается в Twitter стадиона.

В пятницу в Петербурге прошел матч между сборными Бразилии и Коста-Рики. На него пришло 64 468 человек. В сообщении стадиона отмечается, что это повторение рекорда.

Отметим, ранее более 64 тыс. человек посетили стадион «Санкт-Петербург» 19 июня. Тогда там прошел матч между сборными Египта и России. Ранее рекорд был — 62 тыс. зрителей. Следующий матч в Петербурге пройдет 26 июня.

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