Стадион «Санкт-Петербург» в пятницу посетили более 64 тыс. зрителей На игре Бразилия – Коста-Рика

Стадион «Санкт-Петербург» в пятницу посетили более 64 тыс. зрителей. Об этом сообщается в Twitter стадиона.

В пятницу в Петербурге прошел матч между сборными Бразилии и Коста-Рики. На него пришло 64 468 человек. В сообщении стадиона отмечается, что это повторение рекорда.

Отметим, ранее более 64 тыс. человек посетили стадион «Санкт-Петербург» 19 июня. Тогда там прошел матч между сборными Египта и России. Ранее рекорд был — 62 тыс. зрителей. Следующий матч в Петербурге пройдет 26 июня.