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23.06.18 / 17:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Автобусы-шаттлы перевезли более 21 тыс. болельщика в пятницу

На 9 тыс. меньше прошлого матча

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Фото «Пассажиравтотранс»

Фото «Пассажиравтотранс»

Автобусы-шаттлы в Петербурге перевезли более 21 тыс. болельщика в пятницу. Об этом в субботу сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Это на 9 тыс. человек меньше, чем на матче ранее. Всего в пятницу работало 132 шаттла, передает «Телеканал Санкт-Петербург». Большая часть фанатов в шаттлах были бразильцами.

Напомним, накануне в Петербурге прошел матч между сборными Бразилии и Коста-Рики. Его посетило более 64 тыс. болельщиков. Ранее в городе играли сборные Египта и России. В тот день автобусами-шаттлами воспользовались 30 тыс. человек.

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