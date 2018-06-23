Автобусы-шаттлы перевезли более 21 тыс. болельщика в пятницу На 9 тыс. меньше прошлого матча

Автобусы-шаттлы в Петербурге перевезли более 21 тыс. болельщика в пятницу. Об этом в субботу сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Это на 9 тыс. человек меньше, чем на матче ранее. Всего в пятницу работало 132 шаттла, передает «Телеканал Санкт-Петербург». Большая часть фанатов в шаттлах были бразильцами.

Напомним, накануне в Петербурге прошел матч между сборными Бразилии и Коста-Рики. Его посетило более 64 тыс. болельщиков. Ранее в городе играли сборные Египта и России. В тот день автобусами-шаттлами воспользовались 30 тыс. человек.