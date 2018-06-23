«Домодедово» сообщило о восстановлении системы регистрации в аэропорту. Соответствующее заявление организация сделала в субботу.
В настоящий момент регистрация пассажиров возобновлена, заявили в «Домодедово». Там отметили, что проблемы с автоматизированной системой регистрации возникли у авиакомпаний по всему миру. «Домодедово» предоставил столкнувшимся с этой проблемой компаниям аэропортовую систему регистрации.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о проблемах с регистрацией пассажиров у авиакомпании S7 в «Домодедово». S7 не могла регистрировать и сажать пассажиров в самолеты. Сотрудники компании сообщили, что причина в сбое системы SITA. Рейсы авиакомпании стали задерживать.
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