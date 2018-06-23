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23.06.18 / 14:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Максим Резник вступит в экспертный совет «Партии перемен»

Партия примет участие в муниципальных выборах Северной столицы

резник ростаДепутат петербургского ЗакСа от фракции «Партии Роста» Максим Резник вступит в экспертный совет «Партии перемен». Об этом на Всероссийском съезде партии сообщил ее сопредседатель Дмитрий Гудков, передает корреспондент АБН.

«Мы сделали специальный совет для тех, кто не может вступить в партию, так как в таком случае теряет мандат. Туда войдут Евгений Ясин, Владислав Иноземцев, Евгений Гонтмахер и многие другие», — сообщил Гудков. По его словам, такой совет поможет принять ключевые решения.

На данный момент еще неизвестно, примет ли «Партия перемен» решение об участие в выборах губернатора Петербурга. «Мы это еще будем обсуждать. Там есть проблема с муниципальным фильтром, необходимо запустить региональное отделение. В любом случае, без Максима Резника мы не будем принимать никаких решений. Он является, на мой взгляд, главным лидером петербургской оппозиции», — добавил Гудков. По его словам, «Партия роста» в любом случае примет участие в муниципальных выборах Петербурга, переняв его опыт в аналогичных выборах в Москве.

Напомним, Дмитрий Гудков и Ксения Собчак объявили о создании Партии перемен на встрече со своими сторонниками 15 марта. Партия создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, который сложил с себя полномочие ее председателя. «Гражданская инициатива» была выбрана как платформа, так как уже является зарегистрированной партией.

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