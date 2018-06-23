Москва возглавила топ-10 российских регионов по покупке новых автомобилей Затем идет Подмосковье

Москва возглавила топ-10 российских регионов по покупке новых легковых автомобилей. Рейтинг в субботу представило аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным аналитиков за январь-мая текущего года, россияне потратили на новые машины 852,8 млрд рублей. Около 30% это суммы приходится на Москву и Московскую область.

В Москве сумма покупки новых автомобилей составила 177,8 млрд рублей, в Московской области – 77,5 млрд рублей. Следующим в топе идет Петербург – 69,8 млрд рублей. Затем идут Краснодарский край – 32,7 млрд рублей и Татарстан – 32,6 млрд рублей.

Кроме этого в рейтинг попали Свердловская область — 24,8 млрд рублей; Башкортостан — 24 млрд рублей; Самарская область — 22,7 млрд рублей. Также в топе-10 Ростовская область — 20,1 млрд рублей и Челябинская область — 19,2 млрд рублей.

Добавим, ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщила о росте реализации легковых автомобилей в мае. Показатель увеличился на 18% год к году. Это около 22,5 тыс. авто. Всего в прошлом месяце продано 147,5 тыс. машин.