«Выборгская топливная компания» продает сеть АЗС на границе с Финляндией за 1,2 млрд рублей Всего десять заправок, участки под ними и мотель

ООО «Выборгская топливная компания» («ВТК») выставила на торги сеть автозаправочных станций, расположенных на границе с Финляндией, общая стоимость активов оценивается в 1,2 млрд рублей. Об этом стало известно в воскресенье.

Речь идет об АЗС перед пунктами таможенного пропуска Торфяновка, Светогорск и Брусничное, а также в Выборге, Каменногорске и Приморске. Всего компания продает десять заправок, участков под ними, оборудования и здание мотеля «Огоньки» на трассе «Скандинавия» в Первомайском, уточняет «Деловой Петербург».

Лоты разбиты на 11 частей стоимостью от 20 млн до 350 млн рублей. В компании продажу объясняют тяжелой экономической ситуацией в отрасли, которая вызвана бензиновым кризисом, пишет издание.

Добавим, с 2014 года «ВТК» является правопреемником ЗАО «Выборгская топливная компания». Последняя была образована в 2001 году. По данным «Спарк», бизнесом владеют предприниматели Александр Петров, Наталья Беликова и Юрий Паймулин, небольшие доли есть у Эльвиры Патраевой и Сергея Паршина, добавляет «ДП».