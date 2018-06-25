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25.06.18 / 21:44 Новости / Россия и мир

Силуанов: Нет никаких оснований для колебания курса рубля до конца года

Курс позволяет удерживать бюджетное правило

Антон Силуанов 2

Нет никаких оснований для того, чтобы говорить о колебании курса рубля до конца 2018 года. Об этом в понедельник сообщили первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Он пояснил, что на динамику курса рубля оказывает влияние бюджетное правило, которое «позволяет не беспокоиться» по этому вопросу, передает ТАСС. «Создан тот механизм, который позволяет держать наш курс рубля стабильным по отношению к другим иностранным валютам», — добавил Силуанов.

Добавим, в рамках бюджетного правила Минфин РФ направляет дополнительные нефтегазовые доходы на закупку валюты, которая затем перечисляется в резервы. Дополнительные доходы от нефти и газа получаются за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Базовая цена нефти марки Urals составляет $40 за баррель.

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