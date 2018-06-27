Дерипаска выиграл дело по продаже акций «Норникеля» Суд признал недействительной сделку по продаже акций «Норникеля»

«Русал» Олега Дерипаски выиграл суд против владельцев акций «Норникеля» Владимира Потанина и Романа Абрамовича. Об этом в среду сообщает «Коммерсантъ».

Высокий суд Лондона признал недействительной сделку по покупке компанией Whiteleave Владимира Потанина 2,1% акций «Норникеля» . Решение объяснили тем, что подконтрольная Потанину компания Bonico фактически не была независимой стороной сделки.

Напомним, Высокий суд Лондона в феврале начал рассматривать иск Олега Дерипаски к Crispian Investment Романа Абрамовича. Иск касался оферты Романа Абрамовича и Александра Абрамова с предложением выкупить 3,99% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. «Русал» призывал считать оферту недействительной, потому что исходное предложение о выкупе акций должна была сделать независимая третья сторона, которая не участвует в акционерном соглашении «Норникеля».