Более 20 тыс. ипотечных заемщиков получили господдержку по кредитам С августа 2017 года выделили 1,689 млрд рублей на помощь заемщикам

Адресную государственную поддержку по программе помощи ипотечным заемщикам получили более 20 тыс. российских семей. Об этом в среду сообщили в ДОМ.РФ.

Сообщается, что 19,2 тыс. заемщиков получили кредиты в рублях, а 1,4 тыс – в валюте. Сумма, выделенная на содействие заемщикам, составила 1,689 млрд рублей с августа прошлого года. Средний размер помощи составил 964 тыс. рублей. Помощь от государства, в частности, получили 367 многодетных семей и 447 семей с инвалидами.

Отметим, программа помощи ипотечным заемщикам начала действовать в 2015 году. В 2017 году ее продлили и выделили на помощь заемщикам дополнительные средства из бюджета. Воспользоваться программой могут определенные категории граждан, у которых ежемесячные платежи по ипотеке на треть превышают размер платежа, установленного на момент оформления кредита.