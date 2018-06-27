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27.06.18 / 17:55 Новости / Россия и мир

Более 20 тыс. ипотечных заемщиков получили господдержку по кредитам

С августа 2017 года выделили 1,689 млрд рублей на помощь заемщикам

Фото: trud7.md

Адресную государственную поддержку по программе помощи ипотечным заемщикам получили более 20 тыс. российских семей. Об этом в среду сообщили в ДОМ.РФ.

Сообщается, что 19,2 тыс. заемщиков получили кредиты в рублях, а 1,4 тыс – в валюте. Сумма, выделенная на содействие заемщикам, составила 1,689 млрд рублей с августа прошлого года. Средний размер помощи составил 964 тыс. рублей. Помощь от государства, в частности, получили 367 многодетных семей и 447 семей с инвалидами.

Отметим, программа помощи ипотечным заемщикам начала действовать в 2015 году. В 2017 году ее продлили и выделили на помощь заемщикам дополнительные средства из бюджета. Воспользоваться программой могут определенные категории граждан, у которых ежемесячные платежи по ипотеке на треть превышают размер платежа, установленного на момент оформления кредита.

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