С 29 июня изменится движение автобусов на проспекте Стачек в Петербурге Из-за ремонта дороги

С 29 июня по 1 июля на проспекте Стачек от улицы Лени Голикова до проспекта Маршала Жукова будут изменены трассы автобусных маршрутов. Изменения вносятся из-за ремонта дороги, сообщили в комитете по транспорту Петербурга в среду.

Речь идет о маршрутах №№ 20, 108, 200, 210, 481, 482, 482А, 482В, 484 и 487. Кроме того, изменения затронут коммерческие автобусы К-103, К-300, К-404, К-420, К-424, К-424А. Они будут направлены по объездным трассам.

Ранее сообщалось, что с 23 июня маршрут изменит автобус К-283, курсирующий в Калининском районе Петербурга. Маршрут продлили от площади Калинина до станции метро «Выборгская». Отметим, изменения внесли по просьбам горожан.