Владелец «Суммы» покинул совет директоров Virgin Hyperloop One Он инвестировал в компанию около $100 млн

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов покинул совет директоров Virgin Hyperloop One. Об этом в компании сообщили в среду.

Магомедов состоял в совете директоров транспортной компании, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, с 2016 года. Он инвестировал в нее около $100 млн.

Напомним, в настоящее время Магомедов вместе со своим братом, совладельцем «Суммы», находится под арестом. Вместе с ними также арестовали гендиректора компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова. Их обвиняют в крупных хищениях. Как полагает следствие, они похитили из бюджета 2,5 млрд рублей. Ранее суд продлил срок ареста бизнесменов до 5 августа.