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28.06.18 / 21:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Албин упрекнул застройщиков в отсутствии школ и детсадов в Шушарах

Там предусмотрено 11 объектов социальной сферы

Коллаж АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин упрекнул застройщиков в затягивании строительства объектов социальной инфраструктуры в микрорайонах Шушары и Ленсоветовский Пушкинского района города. Совещание по вопросам комплексного развития этих территорий прошло в четверг.

В частности, компания «Дальпитерстрой» затянула строительство школ и детских садов, а также передачу городу земельных участков под социальные объекты, отметили в пресс-службе вице-губернатора. Так, сроки ввода нового детского сада на Новгородском проспекте переносятся с осени 2018 года на IV квартал 2019 года.

Кром того, Албин напомнил, что город вправе внести поправки в проекты планировки территории (ППТ). В свою очередь это может сказаться на экономике девелоперского проекта. Добавим, в совещании приняли участники компании-застройщики — ООО «СК «Дальпитерстрой», ООО «Титан», ООО «СК Стоун» и ГК «Лидер Групп».

Отметим, в настоящее время в Шушарах (район «Центральная усадьба») проживают около 22 тыс. человек. Ожидается, что к 2022 году там будет построено еще 429 тыс. кв. м жилья на 21 тыс. человек. При этом, согласно ППТ от 2008 года, на этой территории должно быть построено 11 социальных объектов, из которых пока действует только четыре.

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