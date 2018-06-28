Петербург без страха

Чемпионат мира по футболу – долгожданное событие планетарного масштаба. Болельщики со всего мира приехали на месяц в Россию, чтобы поболеть за национальные сборные и любимых спортсменов. Единственные, кому не до веселья – сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Для них мундиаль — важный экзамен на безопасность.

Дмитрий Курдесов Руководитель движения «За безопасность»

Петербург давно зарекомендовал себя как лучшую площадку в Европе для проведения знаковых международных мероприятий. Международный юридический форум, Международный экономический форум и сразу вслед за ними главное спортивное событие года – Чемпионат мира по футболу. Не каждый мегаполис выдержит наплыв миллионов гостей, в том числе самых важных – первых лиц ведущих держав мира.

Но это не все.

Чемпионат мира совпал по времени с проведением главного праздника выпускников «Алые паруса». Сотни тысяч молодых людей каждый год в конце июня приходят на Дворцовую площадь, чтобы насладиться концертом, а после полуночи наблюдать шоу мирового уровня – представление с участием бригантины с алыми парусами, проплывающей по Неве под залпы салюта и музыку в исполнении живого оркестра.

«Алые паруса» — традиционный для Петербурга праздник, но впервые перед полицией была поставлена двойная задача: («обычная») не допустить серьезных происшествий и (совершенно уникальная) развести школьников и горячих иностранных фанатов, чтобы одни не портили веселье другим. С этой задачей наши стражи порядка справились на твердую «пятерку».

Серьезная и неожиданная проблема, с которой столкнулись правоохранители, — пренебрежительное отношение таксистов к иностранцам. Оговорюсь, не всех таксистов, однако даже пять-десять паршивцев портят все «стадо». Печально прославились в новостях «бомбилы», заключившие договоры с так называемыми «агрегаторами». Стараясь всеми правдами и неправдами обмануть, на их взгляд, наивных иностранцев, и заработать все деньги мира, озверевшие «таксисты» без предупреждения завышают плату за свои услуги в десятки, а в некоторых известных нам случаях в сто раз!

Мало того. Чтобы нажиться на иностранцах, «таксисты» идут на настоящие преступления, полагая, что им все сойдет с рук, туристы не пойдут жаловаться в полицию, испугаются. Как бы не так! За день до начала Чемпионата мира в отдел полиции в центре Петербурга обратилась молодая иностранка. Девушка рассказала, как подвозивший ее «таксист», приехавший по вызову из популярного приложения, внезапно начал вымогать 6 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Гостья отдала все имеющиеся в наличии деньги – 5 тыс. рублей, лишь после смогла выбраться из автомобиля.

Нерадивого «таксиста» ищет и обязательно поймает полиция. Но это, возможно, самый вопиющий, но не единственный случай, когда водители «такси» пытаются обдурить туристов. Доходит до того, что «таксисты» указывают на счетчик (монитор планшета) и с пеной у рта доказывают, что 243 рублей – это на самом деле 243 евро. Большинство туристов не ведется на уговоры мошенников (иначе обманщиков не назвать) и ради того, чтобы только отвязались, переплачивают, и то не всегда.

Мне лично за последние десять лет приходилось посещать другие страны – как по службе, так и с семьей в качестве туриста. Когда таксисты (или просто местные жители на улице) узнавали, что я из России, всегда заинтересованно начинали со мной общаться, им в голову не могло прийти обмануть меня. Они всегда демонстрировали гостеприимство, надеясь, что, вернувшись домой, я посоветую их город своим друзьям и знакомым.

К сожалению, репутацию туристического Петербурга слегка запятнали жулики-таксисты, но профессиональная организация матчей Чемпионата мира, фан-зона, которая не вместила всех желающих (за неделю – 400 тыс. болельщиков) – свели на нет мелкие неприятности. Кроме того, городская полиция оправдала все самые смелые ожидания. Таких сотрудников мы почти не видели.

В этом году в Петербурге, как в остальных городах Чемпионата мира, появились специальные подразделения туристической полиции, действующие ранее только в Москве. Полицейские, знающие несколько языков (английский, французский, китайский, испанский и другие) и прошедшие дополнительное обучение, патрулируют все места с наибольшим присутствием болельщиков. После Чемпионата мира подразделения продолжат работу, поскольку Петербурге остается для туристов самым привлекательным городом России.

Петербург, по последним исследования различных социологических служб и аналитических агентств, остается в пятерке самых безопасных городов России. Безусловно, невозможно полностью искоренить мелких жуликов и воришек, они были во все времена. Самые важные изменения последних лет, которые сразу бросаются в глаза петербуржцу и искушенному туристу, — на улицах больше нет страха, ни днем, ни особенно ночью. Чувство опасности, существующее в любом большом городе, из Петербурга ушло. Очень хочется надеяться, что навсегда.