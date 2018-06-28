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28.06.18 / 20:03 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд оставил в силе решение по делу об отзыве лицензии Европейского университета в Петербурге

В вузе назвали решение «последним актом в тяжбе с Рособрнадзором»

Борис Вайнзихер

Коллаж АБН

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил оставить в силе решение по делу об отзыве лицензии Европейского университета в Петербурге. Об этом в ЕУ сообщили в четверг.

«Это был последний акт в нашей тяжбе с Рособрнадзором», – отметили в учебном заведении. В пресс-службе вуза добавили, что решение не стало «сюрпризом» для университета, но довести процесс до конца было «делом чести».

По словам главы аппарата ректора Европейского университета Аллы Самолетовой, вуз планирует подавать новый пакет документов и добиваться выдачи лицензии, передает ТАСС. Однако когда документы будут готовы, она не уточнила.

Напомним, весной этого года Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск о признании недействительными результаты проверки, на основании которой Европейскому университету отказали в выдаче лицензии. В мае ЕУ подал жалобу на это решение.

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