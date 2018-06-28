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28.06.18 / 13:47 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ВТБ в Тюменской области подписал кредитное соглашение с компанией «Недра»

Соглашение на 500 млн рублей

Банк ВТБ в Тюменской области подписал кредитное соглашение с ООО «Недра». Об этом в четверг сообщили в банке.

Банк ВТБ заключил финансовое соглашение с компанией «Недра» на сумму 500 млн рублей сроком на три года. Деньги потратят на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту нефтегазовых скважин. Окончание проекта намечено на 2020 год.

Отметим, что ООО «Недра» — это широкопрофильное нефтисервисное предприятие. Компания начала работу в 2004 году. Ее основная деятельность – ремонт скважин для помощи в разработке месторождений в Западной Сибири. ООО «Недра» активно проводит капитальный ремонт скважин (более 7 тыс. работ).

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