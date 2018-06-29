Миллер допустил исторический рекорд поставок газа за рубеж в 2018 году Миллер также спрогнозировал и увеличение поставок газа в Китай

По итогам текущего года «Газпром» может поставить порядка 200 млрд кубометров газа заграницу и выйти на исторический рекорд. Об этом в пятницу сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.

Как передает РБК, «Газпром» в 2017 году увеличил поставки газа в Европу почти на 6%. Доля потребления в Европе российской энергии при этом выросла до 194 млрд кубометров. Согласно прогнозам Миллера, спрос на российский газ вырастет в 2018 году на 2,8%. Кроме того, Миллер спрогнозировал и увеличение поставок газа в Китай. По его подсчетам, КНР в ближайшие годы понадобится около 360 кубометров газа.

Напомним, Международное энергетическое агентство ранее заявляло об ожидании роста спроса на газ на 1,6% в год. По расчетам МЭА, спрос будет расти в течение пяти лет и вырастет до 4,1 трлн кубометров в 2013 году. Крупнейшим импортером при этом должен стать Китай. Спрос КНР через пять лет должен составить 60%.