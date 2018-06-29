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29.06.18 / 20:48 Новости / Россия и мир

Поставки газа и тарифы ЖКХ. Итоги пятницы

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что у компании в этом году будет исторический рекорд по поставкам газа в зарубежные страны. А с 1 июля в России традиционно вырастут тарифы ЖКХ. Также день был богат на новости ритейла: Lamoda откроет офлайн-магазины, Aliexpress начнет торговать продуктами из Китая, а «М.Видео» и «Эльдорадо» первыми протестируют систему tax free в России.

Коллаж АБН

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что у компании в этом году будет исторический рекорд по поставкам газа в зарубежные страны. «Газпром» может поставить порядка 200 млрд кубометров газа за границу, полагает глава компании.

С 1 июля в России увеличат коммунальные тарифы. Среднее увеличение размера ЖКХ не превысит 4%.

Интернет-ритейлер Lamoda собирается открыть сеть офлайн-универмагов в крупных городах России. Компания уже начала подбирать кандидатов в персонал заведения.

Alibaba намерен начать в России онлайн-реализацию продуктов питания из Китая. На Aliexpress появится ассортимент от Rural Taobao, компании, которая отвечает в Alibaba Group за взаимодействие с производителями и поставщиками продуктов питания в Китае.

«М.Видео» и «Эльдорадо» первыми в России протестируют систему tax free. В качестве тестовых городов назначили Красногорск, Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов, Самару и Екатеринбург.

Также аналитики спрогнозировали курсы доллара и евро на июль. Доллар будет колебаться в диапазоне 61-64 рубля, евро — 72-75 рублей.

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