Все новости

29.06.18 / 12:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге с начала года продали более 60 тыс. автомобилей

С января по май

Фото: dvinsk.lv

В Петербурге с начала года продали более 60 тыс. автомобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство «Auto-Dealer-СПб».

Организация представила данные за январь-май текущего года. Продажи автомобилей в городе выросли на 23% год к году. В частности, в мае реализация машин увеличилась на 21% год к году. Всего за месяц продали более 13 тыс. автомобилей.

Самая популярная марка в Петербурге — Hyundai. За первые пять месяцев продано 7,7 тыс. машин. Следом по популярности идут KIA – 6,4 тыс. машин и Lada – 6,1 тыс. авто. Продажи всех брендов выросли на 36%, 33% и 29% год к году.

Добавим, ранее аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг регионов по покупке новых автомобилей. Петербург занял третье место. За январь-март текущего года в городе приобрели новых машин на 69,8 млрд рублей. Также агентство сообщило, что самый популярный автомобиль — Hyundai Creta.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,132 seconds.