В Петербурге с начала года продали более 60 тыс. автомобилей С января по май

В Петербурге с начала года продали более 60 тыс. автомобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство «Auto-Dealer-СПб».

Организация представила данные за январь-май текущего года. Продажи автомобилей в городе выросли на 23% год к году. В частности, в мае реализация машин увеличилась на 21% год к году. Всего за месяц продали более 13 тыс. автомобилей.

Самая популярная марка в Петербурге — Hyundai. За первые пять месяцев продано 7,7 тыс. машин. Следом по популярности идут KIA – 6,4 тыс. машин и Lada – 6,1 тыс. авто. Продажи всех брендов выросли на 36%, 33% и 29% год к году.

Добавим, ранее аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг регионов по покупке новых автомобилей. Петербург занял третье место. За январь-март текущего года в городе приобрели новых машин на 69,8 млрд рублей. Также агентство сообщило, что самый популярный автомобиль — Hyundai Creta.