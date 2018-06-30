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30.06.18 / 17:01 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк решил отложить запуск удаленной идентификации клиентов

Из-за проблем с документами

Фото АБН

Сбербанк решил отложить запуск удаленной биометрической идентификации клиентов. Об этом в кредитной организации сообщили в субботу.

Банк запустить систему в пилотном режиме во II полугодии 2018 года, передает «Интерфакс». В Сбербанке заявили, что в настоящий момент вышли не все нормативно-правовые акты. Из-за этого запустить закупку и поставку оборудования невозможно. В организации отметили, что постепенное тиражирование проекта по всей стране предполагается до конца года.

Отметим, с 1 июля в России должна заработать система удаленной биометрической идентификации. Сначала ее будут использовать банки для удаленного открытия счетов. Накануне Центробанк опубликовал список банков, которые должны до конца следующего года начать сбор биометрических данных. В списке 438 организаций.

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