В Кронштадте пройдет фестиваль семейной рыбалки ко Дню рыбака

В Кронштадте пройдет фестиваль семейной рыбалки, приуроченный ко Дню рыбака. Фестиваль состоится в историко-культурном комплексе «Форт Константин».
Для гостей организуют соревнования для рыбаков, рыбную кухню, мастер-классы для детей, ярмарку, шоу-программу и другие мероприятия. Сбор рыбаков запланирован на 7:00, а закрытие фестиваля намечено на 17:30. Вход на фестиваль свободный.
Добавим, профессиональный праздник рыбаков отмечают во второе воскресенье июля. В этом году День рыбака приходится на 8 июля.
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