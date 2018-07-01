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01.07.18 / 14:08 Новости / Петербург и Ленобласть

В Кронштадте пройдет фестиваль семейной рыбалки ко Дню рыбака

Соревнования, рыбная кухня и шоу-программа

В Кронштадте пройдет фестиваль семейной рыбалки, приуроченный ко Дню рыбака.  Фестиваль состоится в историко-культурном комплексе «Форт Константин».

Для гостей организуют соревнования для рыбаков, рыбную кухню, мастер-классы для детей, ярмарку, шоу-программу и другие мероприятия. Сбор рыбаков запланирован на 7:00, а закрытие фестиваля намечено на 17:30. Вход на фестиваль свободный.

Добавим, профессиональный праздник рыбаков отмечают во второе воскресенье июля. В этом году День рыбака приходится на 8 июля.

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