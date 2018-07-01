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01.07.18 / 12:25 Новости / Россия и мир / Экономика

В России выросли акцизы на сигареты и папиросы с 1 июля

На 10%

В России ставка акциза на сигареты и папиросы увеличивается на 10% — с 1,562 тыс. рублей до 1,718 тыс. рублей за 1 тыс. штук. Изменения вступают в силу в воскресенье, 1 июля.

Как отмечает «Интерфакс», акциз на сигареты состоит из специфической, то есть фиксированной, части и адвалорной составляющей — процент от максимальной розничной цены. Последняя сохраняется на уровне 14,5% расчетной стоимости.

Ставка 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук действовала с 1 января 2017 года. В начале этого года акциз на сигареты не увеличивался. При этом акцизы на жевательный, нюхательный и другие виды табака выросли. Добавим, ожидается, что с 1 января 2019 года акцизы на сигареты вырастут до 1,890 тыс. рублей за 1 тыс. штук (+14,5% расчетной стоимости), а с 2020 года — до 1,966 тыс. рублей.

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