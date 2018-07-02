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02.07.18 / 21:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербург побил рекорд по спросу пива после матча Россия-Испания

Продажи крепкого алкоголя при этом уменьшились на 10%

Продажи пива в Петербурге после победы российской сборной в матче с Испанией выросли на 70%. Город стал лидером по продажам пива среди 11 городов, в которых проходит ЧМ-2018, сообщили в понедельник в компании «Эвотор».

Как передает РБК, оборот напитка в Москве при этом увеличился на 25%. Также отмечается, что продажи крепкого алкоголя 1 июля уменьшились в Петербурге на 10%.

Напомним, в воскресенье российская сборная победила в матче с Испанией и впервые вышла в четвертьфинал. За выход в полуфинал Россия сыграет 7 июля в Сочи. Противником станет сборная Хорватии.

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