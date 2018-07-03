ФСБ просит суд закрыть дело в отношении петербургского ректора И назначить ему штраф

Следователи ФСБ просят Невский районный суд закрыть уголовное дело против ректора Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций Сергея Бачевского. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сообщается, что Бачевский компенсировал вузу нанесенный ущерб. В связи с этим ФСБ направила ходатайство о прекращении уголовного преследования ректора и назначения ему штрафа.

Отметим, Сергея Бачевского задержали в мае прошлого года, обвинив в превышении должностных полномочий на посту ректора вуза. По версии следователей, Бачевский продлил договоры аренды помещений университета без обязательного в таких случаях конкурса и по заниженным ценам. Экспертиза оценила ущерб в 3,2 млн рублей. Позже Бачевский компенсировал ущерб в полном объеме. Сам Бачевский изначально находился на домашнем аресте, а потом под подпиской о невыезде.