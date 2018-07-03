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03.07.18 / 16:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Росприроднадзор рекомендовал главе Заневского поселения убрать свалку у ТЦ «Мега Дыбенко»

Или возбудят административное дело

Фото АБН

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу рекомендовал главе Заневского поселения Ленобласти убрать свалку у ТЦ «Мега Дыбенко». Об этом ведомство сообщило во вторник.

Предостережение внесено в адрес главы поселения, уточнили в Роспироднадзоре. Ведомство предложило главе ликвидировать несанкционированную свалку в Кудрово у ТЦ до 30 сентября. Если этого не произойдет, то департамент рассмотрит вопрос о возбуждении административного дела.

Отметим, ведомство провело рейд по Кудрово 19 июня. Сотрудники департамента обнаружили несколько свалок на территории деревни. Напомним, ранее правительство ленинградской области сообщило, что несанкционированные свалки нанесли природе региона ущерб на 1,8 млрд рублей. В прошлом году из-за свалок возбуждено 11 уголовных дел.

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